Manuel Neuer voltou a ter um momento... à Manuel Neuer.



O guarda-redes de 36 anos protagonizou uma defesa incrível durante o duelo entre a Alemanha e a Itália, da Liga das Nações. Tudo aconteceu depois de um remate de um jogador italiano à entrada da área. A bola sofreu um desvio na muralha defensiva alemã e sobrou para Barella que ficou com tudo para marcar até porque o capitão da Mannschaft parecia estar já fora do lance.



No entanto, Neuer recuperou a posição e conseguiu uma defesa memorável! O melhor mesmo é ver.