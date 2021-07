Dois dias depois da expulsão de Gabriel Jesus, no Brasil-Chile da Copa América, o coreano Kim Min-Jun protagonizou lance idêntico na Liga dos Campeões Asiáticos.

O jogador do Ulsan Hyundai foi expulso depois de um verdadeiro golpe de karaté que o levou a acertar com os pitons da chuteira na cara de Marco Casambre, do Kaya, equipa das Filipinas.

Apesar da expulsão, o Ulsan venceu por 2-1, sendo que já tinha vencido a primeira mão por 3-0.