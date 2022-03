Desde o início da guerra na Ucrânia, os apelos à paz e as mensagens de solidariedade para com o povo ucraniano multiplicaram-se um pouco por todo os estádios. Na última quinta-feira foi a vez da claque do Estrela Vermelha apelar ao fim do conflito durante o jogo contra o Rangers.



A Delije enumerou os vários conflitos armados da história mundial e citou, na última tarja, um verso da música «Give Peace a Chance» (deem uma oportunidade à paz) de John Lennon.



O vídeo do apelo feito pela claque do gigante sérvio tornou-se viral nas redes sociais. Ora veja: