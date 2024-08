15 de agosto, Johan Cruyff Arena, em Amesterdão. Quem viu, não vai esquecer.



Após 34 (!) penáltis (não, não é engano), o Ajax afastou o Panathinaikos, que teve Ioannidis em campo durante 75 minutos, e apurou-se para o play-off de acesso à Liga Europa.



Os neerlandeses tinham vencido na Grécia a primeira mão por 1-0, resultado idêntico alcançado pelos helénicos esta noite, nos Países Baixos. O marcador não sofreu alterações no prolongamento embora o Ajax ainda tenha tido um golo invalidado a Traoré.



Foi, portanto, preciso recorrer aos pontapés da marca de grande penalidade para encontrar o vencedor da eliminatória. O Ajax teve hipóteses de confirmar o apuramento, mas falhou quatro penáltis que dariam a vitória (Brobbey sozinho desperdiçou dois!). Ao 34.º penálti, Gaaei confirmou a passagem do conjunto de Amesterdão, que teve o internacional jovem português Carlos Forbs no onze inicial, à fase seguinte.



Valeu aos neerlandeses Remko Pasveer, guarda-redes de 40 anos, que travou quatro remates e ainda converteu o seu penálti.



Assim, o Ajax vai defrontar o Jagiellonia Bialystok no derradeiro jogo para entrar na Liga Europa enquanto o Panathinaikos, de Zeca, vai jogar contra o Lens para entrar na Liga Conferência.