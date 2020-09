A conta oficial de Instagram do Aberdeen divulgou várias imagens do estádio de Alvalade horas antes do pontapé de saída. Quando nada o fazia prever, o clube escocês foi surpreendido pela presença de uma gaiola de pombos no interior do estádio do Sporting.



«Coisas que não esperas ver num estádio de futebol», escreveu o Aberdeen na legenda ao vídeo.



De resto, as imagens rapidamente se tornaram virais nas redes sociais (pode vê-las no vídeo associado ao artigo).