São imagens impressionantes. O Eintracht Frankfurt voltou a vencer o West Ham, desta vez em casa, por 1-0, e garantiu a qualificação para a final da Liga Europa. Um feito festejado pelos adeptos alemães de forma intensa, com uma invasão do relvado como já não se via há muito tempo na Europa, pelo menos com esta dimensão.

Não foi um, nem dez, nem cem, foram centenas, talvez milhares, os adeptos que saltaram das bancadas para o relvado para comemorar com os jogadores. Uma invasão instantânea que nem deu tempo aos jogadores para se refugiarem nos balneários.

Gonçalo Paciência, chamado ao jogo aos 83 minutos, foi um deles. O avançado português estava mesmo no meio do relvado e foi engolido pelos adeptos.

Não houve violência, apenas festa e abraços, mas o Eintracht não deve escapar a uma pesada multa da UEFA.

O Eintracht, que já tinha vencido em Londres por 2-1, carimbou, assim, a qualificação para a final da Liga Europa, onde vai discutir o título com os escoceses do Glasgow Rangers.

Veja as imagens impressionantes no relvado do Deutsche Bank Park: