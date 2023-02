Arthur Cabral protagonizou uma celebração caricata no encontro entre a Fiorentina e o Sporting de Braga, do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência.



O avançado marcou o 3-2 aos 83 minutos e decidiu imitar os gestos que os árbitros fazem quando recebem alguma indicação do VAR: colocou a mão junto a um dos ouvidos, fez o sinal do videoárbitro e apontou para a marca do meio-campo.



A explicação é simples. No início da segunda parte, o ex-Basileia teve um golo anulado - a tecnologia da linha de golo considerou que a bola tinha entrado na baliza bracarense, embora as imagens mostrassem o oposto. O VAR acabou por corrigir a decisão inicial do árbitro, um momento que Arthur não esqueceu, por isso o festejo caricato.



Veja: