Depois do bis de Vinícius, o Tottenham chegou ao 3-0 na partida frente ao Ludogorets com um golo incrível de Harry Winks. O médio inglês pareceu querer fazer um passe para o lado contrário do campo, mas a bola saiu em direção da baliza e surpreendeu o guarda-redes da equipa búlgara.



Golão ou engano?