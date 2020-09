Podia ter sido mais uma entre tantas outras conferências de imprensa da vida de José Mourinho. No entanto, esta foi totalmente diferente. O técnico português viveu um momento emocionante na conferência de imprensa de antevisão do duelo frente ao KF Shkendija, da Liga Europa, e comportou-se como um cavalheiro perante um jornalista macedónio.



Mourinho saiu da sala sem responder à pergunta do jornalista, mas voltou para trás e sentou-se para ouvir e responder à questão.



«Esta é uma oportunidade única para lhe fazer duas perguntas. Quero perguntar-lhe algo em nome do meu pai. Ele agora está no paraíso, mas quando estava muito doente disse-me: 'Se alguma vez tiveres a oportunidade de estar com o Mourinho, pede-lhe uma fotografia. Ele educou-me como tu e podia treinar muitas equipas porque tinha capacidade mental e técnica para isso. Ele tinha um grande respeito por si. Se me permitir tirar uma foto consigo, vou emoldurá-la e colocá-la junto à campa do meu pai. Se o jogo correr bem para si e para a sua equipa, permite-me tirar a fotografia?», referiu.



O «Special One» nem hesitou em aceder ao pedido do jornalista. «Muito obrigado. A fotografia não tem nada a ver com o resultado. Está combinado, vamos tirá-la. Se conseguir antes do jogo ou se passar no nosso hotel, será mais fácil, mas se for depois do jogo é depois do jogo. O prazer de tirar a fotografia será todo meu e uma forma de honrar o seu pai e o grande respeito que ele tinha por mim», respondeu.



