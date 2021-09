O jogo entre o Marselha e o Galatasaray esteve vários minutos interrompidos no final da primeira parte devido ao comportamento dos adeptos.

Os ultras da equipa francesa lançaram tochas na direção da zona onde estavam presentes os apoiantes do gigante turco. Como resposta, os adeptos do Galatasaray «devolveram» as tochas para a claque do Marselha.

O jogo foi retomado após intervenção policial como poder nos vídeos que se seguem: