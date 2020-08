A vitória sobre o Manchester United e a consequente passagem à final da Liga Europa deixou Julen Lopetegui eufórico.

O treinador do Sevilha falou no balneário logo após o triunfo e as palavras deixaram a equipa em êxtase absoluto. Lopetegui destacou a alma que os jogadores deixaram em campo e apontou à final da próxima sexta-feira. «E o que é que se faz quando se chega a uma final?»

«Ganhar», responderam todos, antes da explosão de alegria.