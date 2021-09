Não há golos bonitos nem golos feios, mas há festejos mais originais do que outros. Alguns acabam por ser tornar viral. É o caso da celebração de Gilson, avançado do Estoril.



Depois de marcar o terceiro golos dos canarinhos no encontro frente ao Portimonense, o avançado cabo-verdiano decidiu roubar a câmara fotográfica ao fotógrafo que estava junto à baliza e entregou-a a um colega. Gilson e dois colegas posaram e o outro tirou uma fotografia para mais tarde lembrar.



O jogo acabou com uma goleada do Estoril por 4-0.



Ora veja: