Na partida desta segunda-feira entre Rio Ave e FC Porto, tudo acabou empatado [2-2], mas para a mascote dos vilacondenses, o resultado foi o que menos interessou.

«Tubas», como é carinhosamente tratado pelos adeptos rioavistas foi fotografado com um cartaz onde pedia o número da «Viena», a versão feminina da mascote do FC Porto.

Resta agora saber, se a mascote do Rio Ave sempre terá sorte, não só no futebol, mas também no amor.

Veja aqui o momento: