Depois de 19 anos de espera, os adeptos do Sporting saíram à rua para festejar a conquista do campeonato nacional um pouco por todo o país.



Não faltaram os excessos naturais na hora das celebrações. Na Praça da República, um adepto dos leões decidiu comemorar em cima de um semáforo e sofreu uma queda aparatosa. O sinal não aguentou com o peso do adepto, partiu-se e este caiu, embora pareça não ter sofrido lesões graves.



Esta situação faz lembrar a de um adepto do Athletic Bilbao, na final da Taça do Rei de Espanha. Veja o vídeo: