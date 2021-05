Alcançada a manutenção com um triunfo em Barcelos, a equipa do Boavista foi recebida em festa na chegada ao Bessa.



Muitos adeptos axadrezados fizeram questão de celebrar com a equipa a permanência primeiro no exterior e depois dentro do Bessa. Nas imagens divulgadas pelo próprio clube, vê-se os adeptos a celebrarem a presença na Liga 2021/22 no relvado juntamente com a equipa.



Este tipo de ajuntamentos de adeptos não é situação única e já aconteceu recentemente noutros locais. Veja tudo no vídeo associado ao artigo.