Há 34 min
VÍDEO: sorte ou talento neste invulgar cesto de João Veloso?
Benfica publicou vídeo com momento singular do jovem da formação
O Benfica publicou um vídeo do jovem João Veloso a encestar uma bola de basquetebol de uma forma, digamos, original. Falta agora saber se foi apenas um golpe de sorte ou se o lance já tinha sido ensaiado pelo médio de vinte anos.
Nas imagens vê-se João Veloso a atirar uma bola contra a parede contrária ao cesto, mas a bola acaba por entrar, já depois do jogador virar as costas. João Veloso virou-se apenas para trás para garantir que o momento tinha ficado registado. «Apanhaste, não apanhaste?», perguntou o jovem da formação do Benfica a quem estava a filmar.
