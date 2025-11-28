O Benfica publicou um vídeo do jovem João Veloso a encestar uma bola de basquetebol de uma forma, digamos, original. Falta agora saber se foi apenas um golpe de sorte ou se o lance já tinha sido ensaiado pelo médio de vinte anos.

Nas imagens vê-se João Veloso a atirar uma bola contra a parede contrária ao cesto, mas a bola acaba por entrar, já depois do jogador virar as costas. João Veloso virou-se apenas para trás para garantir que o momento tinha ficado registado. «Apanhaste, não apanhaste?», perguntou o jovem da formação do Benfica a quem estava a filmar.

Ora veja:

RELACIONADOS
VÍDEO: batalha campal na Bolívia resulta em... 17 cartões vermelhos
VÍDEO: um abraço resulta em penálti na II Liga espanhola
VÍDEO: loucura com adeptos do Flamengo a subirem ao autocarro da equipa