A dois dias do «dérbi do norte», o Lille abriu as portas do treino aos adeptos para que os jogadores pudessem receber uma «injeção» de força para o duelo com o rival histórico Lens.

Largas dezenas de adeptos estiveram no centro de treinos, onde simularam um verdadeiro ambiente de dia de jogo, com muitas tochas e cânticos que terão deixado.

O Lille, equipa dos portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka, é o atual campeão de França, mas está a realizar uma temporada irregular, ocupando nesta altura o sétimo lugar.

Ainda assim, nada que pudesse demover os fervorosos adeptos do Lille. Afinal de contas, dérbi é dérbi: