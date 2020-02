Dezenas de mota invadiram esta terça-feira à tarde, por volta das 16 horas, o funeral de uma das vítimas do violento despiste na Segunda Circular que matou três jovens. Num vídeo a que a TVI teve acesso é possível ver que pelo menos sete dessas motas entraram no Cemitério dos Prazeres, para onde foi levado o corpo do jovem.

Recorde-se que já no último domingo, um «movimento espontâneo» de um grupo de pessoas, amigos e familiares das vítimas, fez cortar o trânsito na Segunda Circular, precisamente no local do acidente, em homenagem às vítimas. A PSP estima que tenham participado 150 viaturas e 500 pessoas. Cerca de 70 dessas viaturas já estão identificadas.

Veja como tudo aconteceu no funeral desta terça-feira no vídeo associado.