A rivalidade pode ser das coisas mais bonitas do futebol.

E foi isso mesmo que o Liverpool mostrou neste sábado.

No minuto 26 da partida frente ao Bournemouth, o público de Anfield pôs-se de pé, entoou o «You’ll never walk alone» e aplaudiu durante um minuto, numa arrepiante homenagem a um jovem adepto do Everton, o grande rival da cidade de Liverpool.

Nesse momento, adeptos do Everton mostraram uma tarja na qual se lia «Descansa em paz, pequeno Michael».

O tributo foi prestado a Michael Jones, jovem de 26 anos que era adepto do Everton e que morreu num acidente quando trabalhava nas obras do novo estádio do Everton.

Depois de durante a semana todo o plantel do Liverpool, encabeçado por Jurgen Klopp, tinha ido ao local depositar uma coroa de flores em homenagem a Michael, foi a vez de todo o estádio dos reds ter prestado tributo ao jovem adepto.

Um exemplo.