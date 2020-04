Em isolamento na Madeira, Cristiano Ronaldo aproveitou para surpreender o cantor brasileiro Luan Santana e ofereceu-lhe um kit completo de produtos da sua marca CR7. O artista confessou que se emocionou quando recebeu o presente do internacional português.



«Não estou a conseguir aguentar a emoção. Não vão acreditar no presente que recebi. Para mim é o maior ídolo do mundo. Uma das pessoas que mais admiro, um dos mais talentosos do mundo. Mandou-me um presente», disse num vídeo divulgado nas redes sociais.



Luan Santana mostrou depois de um vídeo com uma saca da marca CR7 e deixou uma mensagem para Ronaldo. «Sou o fã, todos sabem disso. Um beijo para você e para a sua linda família. Obrigado por tudo o que fazes pelo futebol mundial», concluiu.