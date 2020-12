Um exemplo de resistência e sacrifício. Assim pode ser definido Luís Silva.

Neste domingo, o defesa-central de 21 anos jogou pela equipa B nos Açores (jogo do Campeonato de Portugal). A partida terminou por volta das 18h00 e foi... chegar ao continente, dormir... e jogar.

Menos de 24 horas depois de ter estado 90 minutos em campo no jogo com o Ideal, o... ideal era descansar, mas Luís Silva foi chamado para dar o contributo no jogo da Liga Revelação diante do Sporting.

E Luís Silva lá foi: às 15h00 era um dos titulares dos azuis para o duelo frente à equipa leonina. Mais 90 minutos nas pernas e um sorriso no final do dia: vitória por 2-1 e liderança do Grupo B da Liga Revelação.

O título deste artigo talvez seja manifestamente exagerado e Luís Silva pode até nem ter terminado o jogo com uma dor de cabeça (já de pernas é bem provável), mas é possível que este choque com a câmara do Canal 11 tenha deixado alguma mossa. Pelos menos por alguns instantes.