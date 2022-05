O Luton garantiu este sábado o acesso ao play-off de subida à Premier League com uma vitória por 1-0 sobre o Reading na 46.ª e última jornada do Championship graças a um golo de Harry Cornick, num lance absolutamente bizarro… Ou de total distração do guarda-redes do Reading, Orjan Nyland.

A escassos segundos do intervalo, Nyland preparava-se para pontapear a bola para a frente, mas não se apercebeu que tinha Cornick nas costas. O resultado? Nyland lançou a bola para o relvado com as mãos para a pontapear, mas Cornick contornou-o, tirou-lhe a bola e foi feliz. Ele e o Luton.

Para ver e rever (e esperar pela repetição). Sim, porque nem a transmissão televisiva apanhou o golo em direto.

(Imagens vídeo Eleven Sports)