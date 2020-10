Incrível o que aconteceu no embate entre Macedónia do Norte e Kosovo. O guarda-redes macedónio saiu da baliza para anular a jogada ofensiva da equipa contrária, tocou a bola com as mãos e como saiu da área, largou-a. Ao invés de despachar a bola, Dimitrievski afastou-se e viu um adversário ficar com a bola.



Florent Hadergjonaj recebeu a bola e fez um chapéu, igualando na altura a partida a uma bola. Lembre-se que a Macedónia do Norte venceu por 2-1.



Veja: