A Ryanair encontrou na notícia da transferência de José Mourinho para a Roma uma oportunidade para promover um negócio que, em tempos de pandemia, está longe dos melhores tempos.

A companhia aérea irlandesa aproveitou para lembrar que tem voos de ligação de Londres a Roma por «apenas 14,99 libras», qualquer coisa como 17 euros, mas pelo meio deixou uma provocação ao treinador português pelo insucesso que teve no Tottenham, que lhe permitiria pelo menos não ter custos acrescidos.

«José vai ficar feliz por saber que estamos a voar de Londres para Roma por apenas 14,99 euros. Devido à sua falta de troféus nos Spurs, acreditamos que uma bagagem de mão será suficiente para esta viagem», pode ler-se numa publicação nas redes sociais.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.



Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6