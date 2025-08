Quase toda a gente sabe o quão profissional é Cristiano Ronaldo na manutenção da forma física - tanto que o avançado ainda joga pelo Al Nassr e pela Seleção Nacional aos 40 anos. E muitos dos segredos do avançado para alcançar esses resultados também são conhecidos.

Cédric Soares, lateral que representou durante muitos anos a Seleção portuguesa e que atua agora pelo São Paulo, do Brasil, contou um pouco da sua convivência com Ronaldo nesse aspeto.

«É um vencedor. Procura a a excelência todos os dias. Na Seleção, ele dizia 'nada de telemóveis, vamos para o quarto conversar um pouco'. Ele partilha as suas vivências e o seu dia-a-dia, conta histórias. É um excelente profissional e o resultado é óbvio», começou por dizer.

Cédric recordou ainda um conselho mais rocambulesco do capitão da Seleção relacionado com... a tecnologia 5G. No fundo, a quinta geração de tecnologia de redes móveis sem fio.

«Ele a dadas horas deixa de usar o telemóvel. Diz que influencia o sono e por isso deixa-o fora do quarto. Houve uma altura em que me dizia: 'Cédric, não podes usar 5G, porque pode prejudicar o sono'. Isso foi quando o 5G apareceu. Não sei se ainda o faz, mas ele bloqueava o sinal para dormir x horas», revela.

Com o surgimento da tecnologia 5G, na viragem da década de 2010 para 2020, proliferaram também as teorias da conspiração em torno dessa novidade. Muitos afirmaram que prejudica gravemente a saúde, mas a investigação científica comprova que essa tecnologia é praticamente inofensiva ao ser humano.