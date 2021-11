De Crespo para Crespo. Hernán, antigo goleador do futebol argentino e atual treinador, deu os parabéns a Miguel, jogador português, pelo golo que resolveu o dérbi a favor do Fenerbahçe diante do Galatasaray, este domingo.



«Muito bem, irmão», escreveu o histórico goleador argentino nas redes sociais, em jeito de brincadeira.



Hernán Crespo não tem qualquer ligação desportiva ao Fenerbahçe, mas quiçá por ter o mesmo apelido que o ex-Estoril, felicitou-o através das redes sociais.