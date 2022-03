Paulo Sousa esteve a assistir ao jogo de basquetebol do Flamengo contra o Cerrado (69-63).



O treinador português cumpriu assim a promessa ao basquetebolista Gustavo de Conti e no final, recebeu um presente da equipa rubro-negra: uma camisola com o seu nome. O momento foi partilhado pelo técnico do Mengão nas redes sociais.



«Esta quarta-feira tive a felicidade e o privilégio de me encontrar com o Gustavo e dar os parabéns pessoalmente pelo bicampeonato mundial e transmitir o orgulho que ele e a sua equipa trouxeram a toda a Nação. O basquete é um desporto que amo e com o qual me inspiro e aprendo, e juntar a isso a experiência de estar com a Nação, no Maracanazinho a acompanhar e apoiar numa grande atmosfera foi uma experiência enriquecedora. Agradeço ao Gustavo a linda camisa que me ofereceu e que já vesti, com orgulho, durante o trabalho», escreveu no Instagram.



O Flamengo cometeu, porém, gaffe com o nome do técnico. Ao invés de escrever Paulo Sousa, escreveu... Paulo Souza (pode ver na foto de capa). Rapidamente a publicação na rede social encheu-se de comentários de adeptos do clube carioca.