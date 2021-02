Um adepto de futebol na India ganhou um prémio de cerca de seis mil euros graças ao golo que valeu a derrota do Tottenham frente ao Brighton.

Até aqui, tudo normal. Mas Sahil Arora, de 29 anos, e adepto do Manchester United quis agradecer a quem possibilitou que ganhasse a sua aposta num jogo de ‘fantasy’ e decidiu investir parte do prémio num anúncio de página inteira… a gozar com Mourinho.

No anúncio publicado no Enfield Independent, um jornal local do norte de Londres, além da impressão de uma taça recortável, Sahil pediu para publicarem um pequeno texto irónico.

«Caro José, este anúncio foi pago com as 5.000 libras que ganhei graças à derrota dos Spurs com o Brighton. Aqui fica um troféu especial para lhe agradecer – deve ser o único troféu que vai ganhar esta época», escreveu, assinando no fim: ‘Sahil, Nova Deli, India’.