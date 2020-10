Durante a partida frente ao LASK Linz, Pierre-Emile Hojbjerg fez duas «roletas» na mesma jogada para se livrar dos adversários. No final do jogo, o drible à Zidane do médio dinamarquês mereceu os comentários de José Mourinho.



«Rimo-nos ao intervalo, chamámos-lhe Zidane. Pierre, vai com calma. Não tentes fazer outra vez porque esse não és tu. Mas é um jogador fantástico e a equipa precisa dele. Foi, por isso, que ele começou. Respeitámos o LASK, vimos a forma como eles destruíram o Sporting em Lisboa. Eles são melhores do que pareceram porque encarámos o jogo de forma séria. O Pierre é um bom jogador e um com líder, é um capitão sem braçadeira. Ele é o tipo de jogadores que não precisa de braçadeira para influenciar as outras pessoas. Estão muito feliz com o Pierre», referiu, na conferência de imprensa após o jogo.



Lembre-se que Hojbjerg foi contratado pelo emblema londrino ao Southampton na última janela de transferências. Desde que chegou ao Tottenham, o jogador de 25 anos cumpriu nove partidas.