José Mourinho é um dos protagonistas do novo vídeo de Stormzy, rapper britânico que já não publicava novos trabalhos há algum tempo.

No novo single, intitulado «Mel Made Me Do It», o treinador português encaixa na perfeição no meio dos rappers, mantendo o seu ar sério e sisudo e levando o indicador ao nariz no momento alto do vídeo divulgado esta quinta-feira.

Além do treinador português, o antigo velocista jamaicano Usain Bolt também participa no vídeo de Stormzy.

Imperdível: