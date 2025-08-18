Jorge Jesus deu as boas-vindas as Kingsley Coman, o mais recente reforço do Al Nassr.

O treinador da equipa saudita saudita recebeu o extremo francês no seu inglês característico. «My player! Welcome!», introduziu, avisando logo que não fala muito bem inglês.

«Falas inglês?»

«Inglês, alemão...»

«Português?», questionou Jesus.

«Nãããõ.»

«Espanhol?»

«Entiendo», respondeu Coman perante o agrado do técnico português, que se despediu do internacional francês com uma carinhosa toque na face.