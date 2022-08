Titular no triunfo do Legia de Varsóvia em casa do Widzew Lodz (2-1), em jogo da quinta jornada do campeonato polaco, Josué deu show.

O médio português – antigo jogador de FC Porto, Paços de Ferreira e Sp. Braga, por exemplo – fez um passe espetacular para um colega de equipa… sem olhar para a bola. Nessa mesma jogada, o Legia acabou por marcar, por Mattias Johansson.

Ora veja:

No Legia, Yuri Ribeiro não saiu do banco, ao passo que no Lodz, Fábio Nunes foi titular.