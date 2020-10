Os adeptos do Lille, equipa dos portugueses Tiago Djaló, José Fonte, Renato Sanches e Xeka, deslocaram-se em peso até ao centro de treinos da equipa francesa para manifestarem apoio na véspera do duelo com o Lens, jogo conhecido como o «dérbi do norte».

Ainda que não tenha estado cheia, a bancada do complexo apresentou-se muito bem composta, com os fãs do clube a replicarem um quente ambiente de jogo, com cânticos e tochas à mistura.

Os adeptos respeitaram as imposições do uso de máscara, mas o distanciamento social recomendado, esse, foi difícil de cumprir.

Na passada quinta-feira, França registou um máximo de casos diários no país desde o início da pandemia, com 30 mil diagnósticos positivos.

Veja o apoio aos jogadores do Lille: