Gabriel Barbosa inaugurou o marcador para o Flamengo frente ao Independiente del Valle, na final da Recopa sul-americana, mas pouco depois Jorge Jesus teve uma má notícia.

Aos 23 minutos, pouco depois do tal golo de Gabigol, Arão viu vermelho direto após de uma entrada duríssima sobre Caicedo Lastra, ao acertar com a chuteira no peito do lateral. Primeiro o médio viu amarelo, mas depois de ir ao VAR, o árbitro decidiu expulsar o pupilo de Jesus.

Ora veja o lance: