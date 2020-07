Ricardo Quaresma voltou a mostrar aquilo que o distingue de muitos outros futebolistas.

No final de uma sessão de trabalho do Kasimpasa, um colega do internacional português estava a tentar marcar golos de letra na atrás da linha de fundo.

Quaresma aproximou-se do colega e, mesmo já descalço, mostrou-lhe como se faz: à primeira ficou perto do golo, mas à segunda não facilitou. Depois recolheu aos balneários enquanto o companheiro continuou a tentar, mas, ao que parece, sem grande sucesso. Não é para quem quer...