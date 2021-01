O Manchester City bateu este domingo o Chelsea fora de portas, e de forma contundente, por 3-1.

Mas, apesar da tarde positiva para os citizens, há sempre coisas para melhorar e Pep Guardiola não perdeu tempo para dar alguns conselhos a João Cancelo, lateral português que, tal como Bernardo Silva e Rúben Dias, foi titular.

No final do jogo, as câmaras da Sky Sports captaram um momento de acesa troca de impressões entre jogador e treinador.

Veja a conversa: