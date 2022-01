Após ter feito o passe para o golo da vitória do Celtic, Jota foi celebrar com os adeptos do Celtic que estavam na bancada atrás da baliza do Dundee.



O internacional sub-21 português estava com os braços no ar junto aos adeptos e rapidamente foi «engolido» por estes. O avançado cedido pelo benfica é, por estes dias, um dos ídolos dos católicos.



Veja: