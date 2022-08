Instantes após o apito final no Manchester United-Liverpool, a realização do jogo captou um momento inusitado entre Jürgen Klopp e Bruno Fernandes.

Enquanto conversava com o médio português, o técnico dos reds apertou-lhe o pescoço e abanou-o. Nada de polémico, calma! Os dois trocaram apenas algumas palavras e sorriram um para o outro.

Recorde-se que nesta semana, antes do clássico entre as duas equipas mais tituladas de Inglaterra, Klopp reagiu a declarações polémicas do ex-internacional inglês Gabriel Agbonlahor, que arrasou vários jogadores do Machester United, considerando que os red devils eram uma equipa de amadores e que Bruno Fernandes era o pior companheiro de equipa possível.

«Ele perdeu connosco por 6-0 no meu primeiro ano, portanto não me lembrava dele propriamente como um monstro em campo. Mas o que ele disse sobre o United naquele programa levou-me quase a ligar-lhe para lhe dizer: “Esqueceste-te completamente que já foste um jogador"», disparou Klopp.

Nesta segunda-feira, o Manchester United bateu o Liverpool por 2-1 em Old Trafford e somou os primeiros pontos nesta edição da Premier League num jogo em que Bruno Fernandes foi um dos melhores elementos dos red devils, que começaram com Cristiano Ronaldo no banco.