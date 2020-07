Após o nulo em Bournemouth, numa partida em que o Tottenham não fez qualquer remate enquadrado com a baliza adversária, Mourinho foi protagonista de mais um episódio incomum na sala de imprensa.



O jornalista perguntou se o português o ouvia e este respondeu que não, abandonando a sala de imprensa.



O Tottenham é 9.º classificado com 49 pontos, a dois do primeiro lugar que dá acesso à Liga Europa.