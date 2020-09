Rafael Leão costuma dar que falar pelos golos que marca, mas revela agora uma nova faceta.



O avançado do Milan deu o pontapé de saída na sua carreira musical ao lado dos rappers Kid Robin e CiiJames por culpa da... quarentena. Os três fazem parte do grupo de hip hop BGang e o primeiro single, intitulado «Longe», já está disponível.



Pode ouvir o internacional sub-21 português no vídeo que se segue: