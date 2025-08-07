Depois de tempos de glória, Abel Ferreira atravessa possivelmente o período mais delicado em cinco anos à frente do Palmeiras.

Nesta temporada, o Verdão arrancou a época com uma derrota na final do Paulistão diante do Corinthians e, agora, nesta quarta-feira à noite foi eliminado da Taça do Brasil pelo mesmo rival, após perder por 2-0 em casa no jogo da 2.ª mão.

Após o segundo golo do Timão, que sentenciou a eliminatória, Abel foi insultado pelos adeptos e reagiu com... aplausos. Depois, o treinador cruzou os braços.

Após o jogo, Abel recusou ter reagido com ironia, garantindo que o gesto teve outro sentido. «Registei, ouvi e em momento algum ironizei. Sempre pedi apoio. É o que espero em momentos difíceis. (...) Tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio aos nossos torcedores [adeptos] Em momento algum ironizei. (...) Entendi perfeitamente a cobrança», disse após o jogo, recusando falar sobre o futuro.

«Não é a altura certa.»