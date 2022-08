Há jogadores talismã. E depois há os jogadores «pé frio».

E é nesta segunda categoria que temos de encaixar o gambiano Mahdi Camara.

Há uma semana, o médio despediu-se do Saint-Étienne com uma derrota por 6-0 em casa do Le Havre, na II Liga francesa.

Foi pesado.

Mas oito dias depois, na estreia pelo Brest de Slimani na Liga francesa, o jogador de 24 anos conseguiu ainda pior. É verdade que Camara só entrou ao intervalo, mas ainda a tempo de ficar inscrito na ficha de uma derrota por 7-0.

Será que fica por aqui?