Malachi Capers, um antigo jogador de futebol americano da NCAA, liga universitária, foi baleado à queima-roupa após uma luta que se iniciou num supermercado em Nova Iorque.

O momento foi captado por câmaras de vigilância do espaço comercial. As imagens mostram que tudo começou num encontrão, que depois se transformou numa luta que terminou com um tiro no estômago do antigo desportista.

O ataque aconteceu na terça-feira e Malachi Capers está a lutar pela vida.