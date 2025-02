Cenas lamentáveis aconteceram num dos campos da Federação de Málaga de Futebol, no passado domingo, no jogo entre Banús Fútbol e Miraflores City.

O treinador do Banús Fútbol foi agredido com um soco e pontapés, tendo de receber assistência médica ainda no campo. Segundo a Ser Málaga, a polícia deteve pelo menos um dos agressores.

Decorria o minuto 82 quando os confrontos começaram entre os bancos de suplentes, após a expulsão de dois jogadores de ambas as equipas. A partida foi suspensa.