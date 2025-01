O proprietário do Manchester City e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, adquiriu a coudelaria de Fresnay-le-Buffard, na Normandia, França.

Segundo o jornal francês Ouest-France, que já tinha dado conta do andamento do negócio em dezembro, a aquisição está avaliada em 26 milhões de euros e foi concluída a 26 de dezembro.

«Al Wathba Stud em Abu Dhabi, pertencente a Sua Alteza xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e Presidente do Tribunal Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, adquiriu a coudelaria de Fresnay-le-Buffard», confirmou a equipa do dono do Manchester City, em comunicado através do seu advogado, Édouard Vitry, na terça-feira, dia 31.

A prestigiada propriedade de criação de cavalos, que inclui um histórico castelo, foi construída em 1903. Da sua história fazem parte nomes como Marcel Boussac, antigo proprietário e criador de cavalos. Na década de 1970, o antigo magnata grego de marinha, Stavros Niarchos, adquiriu a propriedade.