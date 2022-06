Erling Haaland é a nova estrela do Manchester City, mas já houve outro Haaland a jogar nos citizens, no início da década: Alfie Haaland, o pai do avançado de 21 anos.

Ora, o clube inglês juntou os dois para verem o Haaland mais velho jogar e o resultado foi... insólito.

Tudo porque Erling, o Haaland mais novo, ficou surpreendido com o estilo de jogo do pai, bastante agressivo.

«Quando vejo estas entradas penso que a minha carreira acabava se me estivesses sempre a fazer isto», disse, em tom de brincadeira.

Ora veja: