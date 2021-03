Na época 2002/03, Lee Roche estreou-se pelo Manchester United na Premier League, frente ao Newcastle, e na Liga dos Campeões, frente ao Deportivo da Corunha. A partir daí, não mais jogou pelos red devils, e acabou por ter uma carreira curta e discreta, com passagens pelo Burnley e pelo Wrexham.

Cinco ano depois dessa temporada em que esteve no United do mítico Sir Alex Ferguson, que contava com nomes como Gary Neville, Rio Ferdinand, David Beckham ou Ryan Giggis, o antigo médio deixou o futebol e tornou-se… carpinteiro.

Numa reportagem do planet football, Roche recordou esses tempos de jogador do United: «Lembro-me de estar em campo a ouvir o hino da Liga dos Campeões. Era como se estivesse numa bolha. Enfrentei o Albert Luque e acho que o defendi bem. Ao intervalo o Ferguson substituiu-me, mas nunca me disse porquê. O Giggs até me deixou uma palavra de ânimo, disse para continuar com a cabeça levantada.»

Entretanto, Lee Roche criou uma empresa que remove paredes de pladur, tornou-se canalizador e ainda treinador dos sub-11 do Bury.

O interesse pelo futebol, esse, perdeu-o logo aos 27 anos: «Eu voltava para casa e não queria nem ver futebol pela televisão.»

«Alguns colegas de trabalho perguntam-me sobre o Manchester United e como é que vim parar aqui», conta.

«Isso às vezes é cansativo, por isso é que não costumo dizer que joguei no Manchester United», atira.