Todos têm direito a errar, sobretudo os novatos. Contudo, as orelhas do novo elemento da equipa da BBC ainda devem estar a «arder», já que teve um dia para não recordar tão cedo.

Durante a emissão da manhã desta terça-feira, onde decorriam atualizações sobre o torneio de ténis Roland Garros, algumas frases incomuns surgiram em rodapé, entre elas «Chuva de tempo em todo o lado» e «Manchester United é lixo». Ora, esta última expressão foi partilhada nas redes sociais e muitos utilizadores repararam que algo de errado se estava a passar.

Momentos mais tarde, a pivot do canal, Annita McVeigh apressou-se a explicar o sucedido.

«Há bocado, alguns de vocês podem ter notado algo bastante incomum no ticker da parte inferior do ecrã com um comentário sobre o Manchester United e espero que os adeptos do Manchester United não se tenham ofendido com isso», começou por dizer, citada pelo The Guardian.

«Deixem-me explicar o que estava a acontecer: nos bastidores, alguém estava a treinar para aprender a usar o ticker e colocar texto no ticker, então estavam apenas a escrever coisas aleatórias e esse comentário apareceu. Peço desculpa se viu isso e ficou ofendido», completou.

Mais tarde, a estação televisiva também emitiu um pedido de desculpas e afirmou que tudo se deveu a um erro técnico. «Houve uma falha técnica durante o treino com o nosso ticker de teste, que passou para a programação ao vivo por alguns segundos. Pedimos desculpas por qualquer ofensa causada no ar», referiu o canal.