Paul Pogba era um homem feliz no final da vitória do Manchester United em casa do West Ham, no último domingo.

Tão feliz, que nem o mau comportamento dos adeptos hammers lhe tirou o sorriso. À entrada para o túnel de acesso aos balneários, o francês ouviu alguns insultos, e, de forma insólita, decidiu encarar os referidos adeptos.

Recorde-se que o Manchester United venceu a partida por 2-1. Cristiano Ronaldo marcou um dos golos dos red devils.

Ora veja o momento de Pogba: