12 meses, 20 países, 14 mil quilómetros.

Isto de carro já era impressionante, de bicicleta, muito mais.

Mas há quem o faça.

Em maio de 2023, Ochirvaani saiu da Mongólia de bicicleta, com destino a Old Trafford. O objetivo? Concretizar o sonho de visitar a casa do Manchester United, o clube do seu coração.

Jogar nos red devils era, aliás, o seu sonho de criança. Por isso perseguiu o objetivo de ser futebolista profissional, gorado definitivamente depois de ter sido burlado por uma empresa de agenciamento que o deixou praticamente sem nada.

Um ano depois, pode dizer-se, a tarefa foi concretizada, com sucesso. E com um presente.

Fã incondicional de Wayne Rooney, Ochirvaani fez uma visita guiada a Old Trafford e foi surpreendido com a presença do antigo avançado do clube.

«Estou feliz por cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, para ter este momento», disse a Rooney, sem esconder as lágrimas de emoção.

Dias depois, pôde assistir ao vivo à derrota caseira frente ao Arsenal, na qual conheceu ainda figuras como Sir Alex Ferguson, Gary Neville ou o português Bruno Fernandes.